***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 09:18
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bünyesindeki Medical Park, Liv Hospital, VM Medical Park hastaneleri ile Türkiye'nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care, metropollerde büyük ve orta ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda Liv Hospital markasının en yeni hastanesini bugün Gaziantep'te hizmete geçirmiştir.
Liv Hospital Gaziantep, 40 bin m2'ye yakın kapalı alana sahip olup 258 yatak kapasitesi ve 70 polikliniği ile bugün yoğun bakım hastalarının kabulüne başlamış olup 1 Ekim 2020 itibariyle de genel hasta kabulüne başlayacaktır.
Gaziantep Havalimanına sadece 20 dakika uzaklıkta merkezi konumda olan Liv Hospital Gaziantep, Ortadoğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Balkan ülkelerinden de gelecek misafirlerin Liv Hospital'ın kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırılmasında büyük rol oynayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876870
BIST
10:201.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:207,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:209,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0968
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:20463,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,67
|Açılış
|: 463,17
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TLMAN
|37,42
|3.831.284
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.831.991
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.620.042
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,18
|38.563.438
|% -5,30
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|ASELS
|17,48
|124.613.329
|% 1,51
|
|ITTFH
|5,69
|88.326.253
|% -0,70
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|CEMAS
|1,65
|35.840.872
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,12
|42.275.865
|% 0,47
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7327
|7,7381
|% 1,04
|
|Euro
|8,9912
|9,0047
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8548
|9,9042
|% 1,26
|
|Frank
|8,2980
|8,3480
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 1,05
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-1,23
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,02
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, PETKM
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TRKCM, SODA
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.43 ) 1, 035
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BALAT, KERVN, TKURU, EKGYO, ATSYH, VANGD, SODSN, SUMAS, UZERB
-
10:34
CRFSA, UZERB, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında