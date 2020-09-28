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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2020 09:18
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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bünyesindeki Medical Park, Liv Hospital, VM Medical Park hastaneleri ile Türkiye'nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care, metropollerde büyük ve orta ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda Liv Hospital markasının en yeni hastanesini bugün Gaziantep'te hizmete geçirmiştir.
Liv Hospital Gaziantep, 40 bin m2'ye yakın kapalı alana sahip olup 258 yatak kapasitesi ve 70 polikliniği ile bugün yoğun bakım hastalarının kabulüne başlamış olup 1 Ekim 2020 itibariyle de genel hasta kabulüne başlayacaktır.
Gaziantep Havalimanına sadece 20 dakika uzaklıkta merkezi konumda olan Liv Hospital Gaziantep, Ortadoğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Balkan ülkelerinden de gelecek misafirlerin Liv Hospital'ın kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırılmasında büyük rol oynayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876870


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