***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere – 500.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ'in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir.İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den alınacaktır.Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886245BIST