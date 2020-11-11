***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2020 16:39
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu'nun 10.11.2020 tarihli yazısında 15.10.2020 tarih ve 20-46/624-M sayılı karar ile Şirketimiz ve iştiraki olan Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin de yer aldığı bazı teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirketimiz ve iştiraki olan "Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş." nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, şirketimizden savunma talep edilmiştir.
Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887955
BIST
18:051.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 36,22
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.285
En Düşük
1.248
18:057,8458
En Yüksek
|Değişim
|: -3,80%
|| -0,3102
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8094
18:059,2322
En Yüksek
|Değişim
|: -4,17%
|| -0,4021
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,1846
18:05470,01
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -21,02
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
467,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,57
|142.724.250
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|34.982.597
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.920.643
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|1.248.138
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|54.323.140
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.896.265
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.773.050
|% -9,98
|
|ARTI
|6,88
|2.971.014
|% -9,95
|
|MERKO
|11,61
|28.981.290
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,02
|637.720
|% -9,88
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|THYAO
|11,78
|3.681.699.362
|% 2,43
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|VAKBN
|4,78
|2.291.157.376
|% 9,89
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|SKBNK
|1,52
|873.129.750
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.492.448.272
|% 9,80
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8385
|7,8470
|% -3,79
|
|Euro
|9,2194
|9,2305
|% -4,19
|
|Sterlin
|10,3046
|10,3563
|% -4,34
|
|Frank
|8,4940
|8,5451
|% -4,25
|
|Riyal
|2,0817
|2,0921
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-7,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-22,76
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,24
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57METUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 678 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 49, 188.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 170, 646 adet işlem
-
17:55FLAP
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 992 adet işlem
-
17:54HALKB
Yüzde 7.98 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 721, 153 adet işlem