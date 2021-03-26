***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu başta şirket birleşmeleri olmak üzere teknik işlemlerle ilgili usule ilişkin vergi incelemesi sonucu 91.441bin TL tutarında geçmiş dönem zararının silinmesi talep edilmiş olup konu ile ilgili yargı süreci devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921188BIST