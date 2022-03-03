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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2022 11:04
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11 Kasım 2020'de yaptığımız özel durum açıklamamızda Rekabet Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 20-46/624-M sayılı karar ile MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") ve iştiraki olan Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Samsun Medikal")'nin de yer aldığı bazı teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirketimiz ve iştiraki olan Samsun Medikal nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği, bu kapsamda, Şirketimiz'den savunma talep edildiği belirtilmişti.
İlgili soruşturma sonuçlanmış ve karara göre, 18 özel sağlık kuruluşu ve bir teşebbüs birliğine toplam 58,0 milyon TL para idari para cezası verilmiştir.
Bu karara istinaden Şirketimiz'in %80 ortaklık payı bulunan iştiraki Samsun Medikal'e toplam 10,8 milyon TL, Şirketimiz'e ise 18,7 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.
Rekabet Kurulu para cezası tutarı, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 30 gün içinde ödenecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006756


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Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
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