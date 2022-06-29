***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 20:45
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yabancı sağlık turizmi hasılatını artırma stratejimiz doğrultusunda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") ile Bona Dea Limited Liability Company ("Bona Dea") arasında Azerbaycan Bakü'deki Bona Dea International Hospital'ın işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi 29 Haziran 2022 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme 10 yıl boyunca geçerlidir ve MLP Care'in kararıyla 5 yıl uzatma opsiyonu vardır. Bu sözleşme uyarınca MLP Care Bona Dea şirketinin ve hastanenin yönetimini devralmaktadır. Sözleşme kapsamında hastane, faaliyetlerine en geç 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır. Hastanenin adı Liv Bona Dea Hospital olarak güncellenecektir. Liv Bona Dea Hospital, 37.500 m2'ye yakın kapalı alanı, 156 yatak kapasitesi ve 28 yoğun bakım ünitesi ile Liv Hospital'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040186
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.402
17:5916,5934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 16,7100
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|Önceki Kapanış
|: 16,7400
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16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1709
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,5880
En Düşük
17,3302
17:59970,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,52
|Açılış
|: 970,58
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
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981,03
En Düşük
967,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5918
|16,5934
|% -0,53
|
|Euro
|17,2933
|17,3823
|% -0,97
|
|Sterlin
|20,0780
|20,1786
|% -0,91
|
|Frank
|17,3186
|17,4229
|% -0,18
|
|Riyal
|4,4106
|4,4327
|% -0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,86
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.467
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.165
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,11
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|B. Petrol
|113
|113
|-0,32
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Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem