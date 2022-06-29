Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2022 20:45
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yabancı sağlık turizmi hasılatını artırma stratejimiz doğrultusunda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") ile Bona Dea Limited Liability Company ("Bona Dea") arasında Azerbaycan Bakü'deki Bona Dea International Hospital'ın işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi 29 Haziran 2022 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme 10 yıl boyunca geçerlidir ve MLP Care'in kararıyla 5 yıl uzatma opsiyonu vardır. Bu sözleşme uyarınca MLP Care Bona Dea şirketinin ve hastanenin yönetimini devralmaktadır. Sözleşme kapsamında hastane, faaliyetlerine en geç 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır. Hastanenin adı Liv Bona Dea Hospital olarak güncellenecektir.  Liv Bona Dea Hospital, 37.500 m2'ye yakın kapalı alanı, 156 yatak kapasitesi ve 28 yoğun bakım ünitesi ile Liv Hospital'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040186


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.402
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Açılış :  2.493  
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 18,35 114.399.779 % 9,95  
COSMO 11,54 1.063.045 % 9,90  
RTALB 6,79 74.731.359 % 9,89  
TURSG 5,35 477.643.532 % 9,86  
ULUSE 222,70 24.518.741 % 9,43  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,5918 16,5934 % -0,53  
Euro 17,2933 17,3823 % -0,97  
Sterlin 20,0780 20,1786 % -0,91  
Frank 17,3186 17,4229 % -0,18  
Riyal 4,4106 4,4327 % -0,46  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -0,86  
Altın Gr. 969 970 -6,52  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.467 6.606 -31,00  
Yarım 3.165 3.230 -16,00  
Çeyrek 1.586 1.614 -8,00  
Gümüş.Ons 20,81 20,85 -0,03  
Gümüş Gr. 11,07 11,09 -0,11  
B. Petrol 113 113 -0,32  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru