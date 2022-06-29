***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYabancı sağlık turizmi hasılatını artırma stratejimiz doğrultusunda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") ile Bona Dea Limited Liability Company ("Bona Dea") arasında Azerbaycan Bakü'deki Bona Dea International Hospital'ın işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi 29 Haziran 2022 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme 10 yıl boyunca geçerlidir ve MLP Care'in kararıyla 5 yıl uzatma opsiyonu vardır. Bu sözleşme uyarınca MLP Care Bona Dea şirketinin ve hastanenin yönetimini devralmaktadır. Sözleşme kapsamında hastane, faaliyetlerine en geç 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır. Hastanenin adı Liv Bona Dea Hospital olarak güncellenecektir. Liv Bona Dea Hospital, 37.500 m2'ye yakın kapalı alanı, 156 yatak kapasitesi ve 28 yoğun bakım ünitesi ile Liv Hospital'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040186BIST