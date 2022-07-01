***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:29
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) metropollerde büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda portföy verimliliğini artırmak üzere Medical Park Tarsus Hastanesi'nin operasyonlarına son verme kararı almıştır. Çıkış kararı alınan hastanenin 1Ç 2022'de konsolide hastane hasılatındaki payı %1,1 ve konsolide FAVÖK'teki payı ise %0,1'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040838
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0626
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0629
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,85
|Açılış
|: 973,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
974,17
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7541
|16,7610
|% 0,37
|
|Euro
|17,4481
|17,4645
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,1053
|20,2061
|% -0,80
|
|Frank
|17,3447
|17,4492
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4517
|4,4740
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,44
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,85
|