***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) metropollerde büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda portföy verimliliğini artırmak üzere Medical Park Elazığ Hastanesi'ni devretme kararı almıştır. Devir kararı alınan hastanenin 1Y 2022'de konsolide hastane hasılatındaki payı %2,2 ve konsolide FAVÖK'teki payı ise %0,1'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060272BIST