***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 08:00
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Ağustos 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile şirketimiz tarafından işletilmesi konusunda anlaşmaya varılan hastaneye ilişkin olarak ilgili sözleşme tarafının kendi içindeki yapılandırma sürecinin tamamlanmamış olması sebebi ile 15 Eylül 2023 tarihinin 29 Eylül 2023 tarihine ertelenmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195526
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0096
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0130
En Düşük
26,6961
18:0528,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0189
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8492
En Düşük
28,2350
18:051.674,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.673,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.675,31
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9858
|26,9916
|% 0,04
|
|Euro
|28,8154
|28,8249
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3593
|33,5266
|% 0,15
|
|Frank
|29,9811
|30,1618
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,31
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|6,00
|
|Tam
|11.091
|11.227
|94,00
|
|Yarım
|5.563
|5.637
|47,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.818
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|0,10
|
|B. Petrol
|94,45
|94,45
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
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