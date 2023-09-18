***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Ağustos 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile şirketimiz tarafından işletilmesi konusunda anlaşmaya varılan hastaneye ilişkin olarak ilgili sözleşme tarafının kendi içindeki yapılandırma sürecinin tamamlanmamış olması sebebi ile 15 Eylül 2023 tarihinin 29 Eylül 2023 tarihine ertelenmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195526BIST