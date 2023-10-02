***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 07:59
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı sağlık turizmi hasılatını artırma stratejimiz doğrultusunda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") ile Macaristan'da kurulu Duna Medical Center Kft. ("Hastane") arasında yapılan görüşmeler neticesinde yönetim hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır. MLP Care'in yurt dışında açtığı ikinci, Liv Hospital markasının ise sekizinci hastanesi olan Liv Duna Hospital, 22.000 m2'ye yakın kapalı alanı, 154 yatak kapasitesi ile Liv Hospital'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198429
BIST
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13:298.449
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
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|Açılış
|: 8.375
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|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.456
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En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 27,3750
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|Önceki Kapanış
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27,7295
En Düşük
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13:2928,9916
En Yüksek
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|Açılış
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|: 1.627,65
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En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ZOREN
|6,27
|2.844.324.662
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.774.743
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.668.487
|% 10,00
|
|TARKM
|448,20
|394.176.523
|% 9,99
|
|CASA
|100,70
|11.832.694
|% 9,99
|
|EUYO
|14,42
|5.098.234
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|TDGYO
|9,92
|15.925.187
|% -5,88
|
|THYAO
|249,60
|7.404.474.602
|% 2,93
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.324.662
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,53
|2.267.176.869
|% 0,38
|
|TUPRS
|158,80
|2.206.974.122
|% -0,13
|
|KOZAL
|29,16
|1.969.127.790
|% 1,32
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.324.662
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,22
|1.675.652.740
|% 1,73
|
|YKBNK
|18,53
|2.267.176.869
|% 0,38
|
|ADESE
|2,45
|218.670.586
|% 3,81
|
|ODAS
|13,45
|951.807.492
|% 1,51
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4578
|27,4657
|% 0,30
|
|Euro
|28,9739
|28,9916
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,2955
|33,4625
|% -0,01
|
|Frank
|29,9397
|30,1201
|% 0,49
|
|Riyal
|7,3000
|7,3366
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-13,27
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,70
|
|Cumhuriyet
|11.068
|11.235
|-55,00
|
|Tam
|10.826
|10.929
|-159,00
|
|Yarım
|5.430
|5.487
|-80,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,52
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|Gümüş Gr.
|19,07
|19,10
|-0,45
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|B. Petrol
|93,00
|93,00
|0,80
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