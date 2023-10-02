***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYabancı sağlık turizmi hasılatını artırma stratejimiz doğrultusunda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") ile Macaristan'da kurulu Duna Medical Center Kft. ("Hastane") arasında yapılan görüşmeler neticesinde yönetim hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır. MLP Care'in yurt dışında açtığı ikinci, Liv Hospital markasının ise sekizinci hastanesi olan Liv Duna Hospital, 22.000 m2'ye yakın kapalı alanı, 154 yatak kapasitesi ile Liv Hospital'ın güçlü markasının ve kaliteli sağlık hizmetinin yurt dışında tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198429BIST