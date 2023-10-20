***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2023 12:44
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere – 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir. Kira sertifikası ihracı için 05.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208019
BIST
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15:237.613
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -156,32
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2328,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0398
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2329,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:231.780,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.780,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:23
|MRSHL
|1.786,40
|113.363.097
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|17.553.803
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|2.643.984
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|30.228.942
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.166.415
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|237.768.053
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|13.696.333
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|13.383.369
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,40
|4.471.009.804
|% -1,97
|
|TUPRS
|132,00
|3.424.957.968
|% -1,05
|
|ASELS
|40,78
|3.136.995.019
|% -0,78
|
|PETKM
|21,06
|2.238.918.885
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,25
|1.869.336.370
|% -1,93
|
|ZOREN
|5,52
|1.168.641.312
|% -3,83
|
|ODAS
|11,76
|1.694.211.009
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,06
|942.089.899
|% -1,81
|
|PETKM
|21,06
|2.238.918.885
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,25
|1.869.336.370
|% -1,93
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0175
|28,0208
|% 0,14
|
|Euro
|29,6731
|29,6852
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,8902
|34,0602
|% 0,11
|
|Frank
|31,2744
|31,4628
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4478
|7,4852
|% 0,21
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|7,81
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.016
|12.086
|14,00
|
|Yarım
|6.027
|6.068
|7,00
|
|Çeyrek
|3.004
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,15
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|1,00
|
Seans Raporu
15:23
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15:38DAGI
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15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -129, 68 kaybederek (% -1.93 ) 6, 597
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15:37
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15:37
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