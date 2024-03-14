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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2024 08:26
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmek üzere, adaylık beyanında bulunan Temel Güzeloğlu ve Betül Ebru Edin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için, Türk Ticaret Kanunu ve  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 maddesi uyarınca SPK'na gerekli başvuru yapılmıştır. Başvuruda adayların bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve söz konusu adaylıklara ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsızlığa ilişkin değerlendirme raporu SPK'na sunulmuştur. Başvuru sonucunda SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği tarafımıza iletilmiş olup, bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258660


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