***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFMLPC22014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 112.850.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.02.2020Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,2174Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0019Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,3598ISIN Kodu TRFMLPC22014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.850.000İhraç Fiyatı 0,89914Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.02.2020Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 112.850.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 112.850.000 TL nominal tutar ve 178 gün vadeli, TRFMLPC22014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası bugün gerçekleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822626BIST