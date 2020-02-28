***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2020 11:06
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFMLPC22014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 112.850.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 11,2174
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0019
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,3598
ISIN Kodu TRFMLPC22014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.850.000
İhraç Fiyatı 0,89914
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.02.2020
Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 112.850.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 112.850.000 TL nominal tutar ve 178 gün vadeli, TRFMLPC22014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası bugün gerçekleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822626
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