***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2020 16:53
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFMLPC92017 ISIN KODLU, 92.473.000 TL NOMİNAL TUTARLI 189 GÜN VADELİ FİNANSMAN BONOSUNUN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA İHRACI 28/02/2020 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 92.473.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 92.473.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMLPC92017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.473.000
İhraç Fiyatı 0,9392
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.09.2020
Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.09.2020
Anapara / Vade