***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFMLPC92017 ISIN KODLU, 92.473.000 TL NOMİNAL TUTARLI 189 GÜN VADELİ FİNANSMAN BONOSUNUN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA İHRACI 28/02/2020 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 92.473.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 92.473.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.09.2020Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMLPC92017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.473.000İhraç Fiyatı 0,9392Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.09.2020Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.09.2020Anapara / Vade