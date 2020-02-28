***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMLPC42114 ISIN KODLU, 14.700.000 TL NOMİNAL TUTARLI 412 GÜN VADELİ TAHVİLİN NİTEKLİ YATIRIMCILARA İHRACI 28/02/2020 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 14.700.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 14.700.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.700.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2021Vade (Gün Sayısı) 412Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) TLREF+%2,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMLPC42114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.700.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.700.000 TL nominal tutar ve 412 gün vadeli, TRSMLPC42114 ISIN kodlu değişken kupon ödemeli finansman bonosunun ihracı 28.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822830BIST