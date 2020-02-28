***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2020 17:06
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMLPC42114 ISIN KODLU, 14.700.000 TL NOMİNAL TUTARLI 412 GÜN VADELİ TAHVİLİN NİTEKLİ YATIRIMCILARA İHRACI 28/02/2020 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 14.700.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 14.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.700.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 412
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) TLREF+%2,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMLPC42114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.700.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.700.000 TL nominal tutar ve 412 gün vadeli, TRSMLPC42114 ISIN kodlu değişken kupon ödemeli finansman bonosunun ihracı 28.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822830
BIST