***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMLPC42114 ISIN kodlu 14.700.000 TL nominal tutarlı 412 gün vadeli tahvilin düzeltme (kupon sayısı) açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni kupon sayısı eklenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 14.700.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 14.700.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.700.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2021Vade (Gün Sayısı) 412Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) TLREF+%2,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMLPC42114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.700.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.20202 28.08.2020 27.08.2020 28.08.20203 27.11.2020 26.11.2020 27.11.20204 26.02.2021 25.02.2021 26.02.20215 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.700.000 TL nominal tutar ve 412 gün vadeli, TRSMLPC42114 ISIN kodlu değişken kupon ödemeli finansman bonosunun ihracı 28.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823815BIST