***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFMLPCA2017 ISIN kodlu Finansman Bonosunun 20.04.2020 tarihli 4. kupon faiz ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 350Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 15,6032Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMLPCA2017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,3252 15,6032 16,7666 1.987.800 Evet2 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,2825 15,6038 16,7711 1.923.750 Evet3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,2825 15,6038 16,7711 1.923.750 Evet4 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,1854 13,9571 14,8837 1.778.099,95 Evet5 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,1471 13,9564 14,88596 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,1471 13,9564 14,88597 20.07.2020 17.07.2020 20.07.20208 19.08.2020 18.08.2020 19.08.20209 18.09.2020 17.09.2020 18.09.202010 19.10.2020 16.10.2020 19.10.202011 18.11.2020 17.11.2020 18.11.202012 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFMLPCA2017 ISIN kodlu 150.000.000 TL tutarlı Finansman Bonosunun 20.04.2020 tarihli 4.kupon faiz ödeme tutarı 1.778.099,95 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839281BIST