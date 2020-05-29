***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.05.2020 15:13
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMLPC42114 ISIN kodlu tahvilin 29.05.2020 tarihli 1. kupon faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 14.700.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 14.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.700.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 412
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) TLREF+%2,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMLPC42114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.700.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 3,0467 447.864,89 Evet
2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020
3 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020
4 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
5 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.700.000 TL nominal tutarlı TRSMLPC42114 ISIN kodlu tahvilin 29.05.2020 tarihli 1. kupon faiz ödemesi, 447.864,89 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847672
BIST