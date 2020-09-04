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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.09.2020 20:21
GÜNCEL HABERLER



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFMLPC92017 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFMLPC92017 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 92.473.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 92.473.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMLPC92017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.473.000
İhraç Fiyatı 0,9392
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.09.2020
Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 92.473.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 92.473.000 TL nominal tutar ve 189 gün vadeli, TRFMLPC92017 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası bugün gerçekleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcıların bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873402


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 2,86 1.540.144 % 10,00  
KSTUR 85,80 429.742 % 10,00  
PKENT 1.368,80 18.284.789 % 10,00  
MMCAS 2,75 235.059 % 10,00  
YONGA 38,06 1.789.695 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4479 7,4502 % 0,24  
Euro 8,8224 8,8280 % 0,17  
Sterlin 9,8270 9,8763 % -0,11  
Frank 8,0942 8,1430 % -0,53  
Riyal 1,9723 1,9822 % -0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.937 5,67  
Altın Gr. 462 462 0,44  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -8,00  
Tam 3.056 3.134 -1,31  
Yarım 1.477 1.516 -0,63  
Çeyrek 741 758 -0,32  
Gümüş.Ons 26,84 26,88 0,27  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,04  
B. Petrol 42,56 42,56 -1,51  
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