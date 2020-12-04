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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.12.2020 21:00



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFMLPC52110 ISIN kodlu 132.270.000TL nominal tutarlı 171 gün vadeli finansman bonosunun 04.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 132.270.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 132.270.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 171
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMLPC52110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.270.000
İhraç Fiyatı 0,91237
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.05.2021
Kayıt Tarihi 21.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 132.270.000
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 132.270.000TL nominal tutar ve 171 gün vadeli, TRFMLPC352110 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun ihracı 04.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891531


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SASA 18,71 607.636.884 % 9,99  
EGPRO 30,66 46.026.606 % 9,97  
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Riyal 2,0760 2,0864 % 0,48  
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Altın Ons 1.836 1.837 -5,87  
Altın Gr. 461 461 0,32  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.055 3.134 8,60  
Yarım 1.477 1.516 4,16  
Çeyrek 741 758 2,08  
Gümüş.Ons 24,16 24,18 0,04  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,03  
B. Petrol 49,27 49,27 0,56  
Seans Raporu 18:05
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