***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFMLPC52110 ISIN kodlu 132.270.000TL nominal tutarlı 171 gün vadeli finansman bonosunun 04.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 132.270.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 132.270.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.05.2021Vade (Gün Sayısı) 171Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMLPC52110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.270.000İhraç Fiyatı 0,91237Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.05.2021Kayıt Tarihi 21.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 132.270.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 132.270.000TL nominal tutar ve 171 gün vadeli, TRFMLPC352110 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun ihracı 04.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891531BIST