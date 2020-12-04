***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2020 21:00
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMLPCA2111 ISIN kodlu, 75.730.000TL nominal tutarlı 377 gün vadeli tahvilin 04.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.730.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.730.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %21,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için %21,50 Yıllık Basit y 02.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.730.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 5,3603
2 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
3 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021
4 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021
5 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutar ve 377 gün vadeli, TRSMLPCA2111 ISIN kodlu değişken kupon ödemeli özel sektör tahvilinin ihracı 04.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891532
BIST