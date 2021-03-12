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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.03.2021 13:58



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFMLPC32112 ISIN kodlu değişken kupon ödemeli finansman bonosunun ana para ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 94.740.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 94.740.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMLPC32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.740.000
İhraç Fiyatı 0,92792
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.03.2021
Kayıt Tarihi 11.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.740.000
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 17,71 10.103.555 % 10,00  
MERIT 311,50 1.268.835 % 9,99  
VAKKO 14,24 45.166.318 % 9,96  
KAPLM 26,08 2.962.812 % 9,95  
LUKSK 51,35 6.042.323 % 9,91  
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15:46 Alış Satış %  
Dolar 7,5604 7,5662 % 1,21  
Euro 9,0282 9,0350 % 0,65  
Sterlin 10,5096 10,5623 % 0,76  
Frank 8,1230 8,1719 % 0,79  
Riyal 2,0162 2,0263 % 1,44  
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15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 -17,33  
Altın Gr. 415 416 1,12  
Cumhuriyet 2.758 2.800 -19,00  
Tam 2.745 2.816 -7,30  
Yarım 1.327 1.362 -3,52  
Çeyrek 665 681 -1,76  
Gümüş.Ons 25,60 25,64 -0,51  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,06  
B. Petrol 69,44 69,44 -0,19  
Seans Raporu 15:46
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