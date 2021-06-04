***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.06.2021 14:29
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFMLPC92119 ISIN kodlu tahvilin 09.09.2021 tarihli 4.kupon faiz hesaplaması ve 04.06.2021 tarihli 3. kupon ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
14:351.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
14:358,6933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:3510,5395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0305
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:35522,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 522,95
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:35
|DOBUR
|13,90
|2.493.517
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.068.412
|% 9,96
|
|BOBET
|4,17
|329.708.047
|% 8,31
|
|FRIGO
|22,82
|28.684.905
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|PKENT
|2.750,00
|2.669.086
|% -8,02
|
|THYAO
|13,95
|529.412.974
|% -0,29
|
|GARAN
|8,09
|506.511.077
|% 0,62
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|PETKM
|6,37
|420.288.858
|% 0,79
|
|KOZAL
|120,60
|418.664.626
|% 1,26
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|YKBNK
|2,20
|191.387.919
|% 0,00
|
|BOBET
|4,17
|329.708.047
|% 8,31
|
|PETKM
|6,37
|420.288.858
|% 0,79
|
|GARAN
|8,09
|506.511.077
|% 0,62
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6918
|8,6933
|% -0,11
|
|Euro
|10,5346
|10,5395
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,2384
|12,2998
|% -0,00
|
|Frank
|9,5694
|9,6270
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% -0,14
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,53
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|-15,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|-14,83
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-7,17
|
|Çeyrek
|834
|853
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,33
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,40
|71,40
|0,09
|
Seans Raporu
14:35
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14:49FRIGO
Yüzde 7.77 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 275, 172 adet işlem
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14:48DERHL
Yüzde 6.64 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 372, 740 adet işlem
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14:47XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 7, 460.00 milyon TL de
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14:47KOZAA
Yüzde 4.15 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 262, 821 adet işlem
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14:46EPLAS
Yüzde 7.58 oranında artışla 32.66 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 286 adet işlem