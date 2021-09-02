***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.09.2021 15:04
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon faiz oran açıklaması ve 02.09.2021 tarihli 3.Kupon faiz ödeme açıklaması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.730.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.730.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %21,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için %21,50 Yıllık Basit ya da BIST TLREF Endeksi Değişimi + %4,00 Ek Getiriden Yüksek Olanı
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMLPCA2111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.730.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 5,3603 21,5001 23,2983 4.059.355,19 Evet
2 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 5,3014 21,5001 23,3056 4.014.750,22 Evet
3 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 5,7715 23,1494 25,2398 4.370.765,95 Evet
4 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 5,8504 23,4659 25,615 4.430.507,92
5 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 02.09.2021 ödeme tarihli 3.kupon faiz ödemesi 4.370.756,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 02.12.2021 ödeme tarihli 3.kupon faizi %5,8504 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961449
BIST