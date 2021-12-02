***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilin 01.12.2021 tarihli 5.kupon faiz oran açıklaması ve 02.12.2021 tarihli 4. Kupon ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.730.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.730.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.730.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.12.2021Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %21,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için %21,50 Yıllık Basit ya da BIST TLREF Endeksi Değişimi + %4,00 Ek Getiriden Yüksek OlanıSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMLPCA2111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.730.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 5,3603 21,5001 23,2983 4.059.355,19 Evet2 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 5,3014 21,5001 23,3056 4.014.750,22 Evet3 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 5,7715 23,1494 25,2398 4.370.765,95 Evet4 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 5,8504 23,4659 25,615 4.430.507,92 Evet5 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 0,8315 21,6784 24,0963 629.694,95Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 02.12.2021 ödeme tarihli 4.kupon faiz ödemesi 4.430.507,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 16.12.2021 ödeme tarihli 5.kupon faizi oranı %0,8315 (Yıllık basit % 21,6784) olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980656BIST