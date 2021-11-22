***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVK52215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi ve 3.Kupon faiz oran açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP SAĞLIK HİZMELERİ A.Ş.Kaynak Kuruluş MLP SAĞLIK HİZMELERİ A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 25.05.2022Vade (Gün Sayısı) 366Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS52215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 5,3585 21,4929 23,2899 13.396.249,98 Evet2 22.11.2021 19.11.2021 22.11.2021 5,4486 21,8543 23,7133 13.621.499,97 Evet3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 5,3189 21,224 23,10414 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDYVKS52215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesine ilişkin 13.621.499,97 TL ödeme bugün itibariyle gerçekleşmiştir ve 3.Kupon faiz tutarı açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978978BIST