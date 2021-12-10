***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.12.2021 16:02
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS32225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Kupon faiz hesaplaması ve 10.12.2021 tarihli 3. Kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Kaynak Kuruluş MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yöne
16:152.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -13,51
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:1513,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1791
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9663
En Düşük
13,7364
16:1515,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1969
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7927
En Düşük
15,4828
16:15793,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,54
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:15
|HEDEF
|5,39
|76.482.627
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.886.743
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.729.701
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.234.052
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,36
|4.395.315.041
|% 1,64
|
|PETKM
|9,09
|2.301.116.677
|% 1,68
|
|SISE
|15,59
|2.092.940.846
|% 1,23
|
|KRDMD
|10,46
|1.931.035.144
|% -0,38
|
|GARAN
|11,71
|1.348.260.513
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,48
|959.345.230
|% -1,98
|
|PETKM
|9,09
|2.301.116.677
|% 1,68
|
|TSKB
|1,56
|350.060.790
|% -4,29
|
|THYAO
|22,36
|4.395.315.041
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,52
|672.639.758
|% -2,49
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9206
|13,9663
|% 1,30
|
|Euro
|15,6638
|15,7927
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,3066
|18,3984
|% 0,72
|
|Frank
|14,9755
|15,0657
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6947
|3,7133
|% 0,82
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,53
|
|Altın Gr.
|792
|793
|5,28
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.226
|5.358
|36,85
|
|Yarım
|2.526
|2.592
|17,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.296
|8,91
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:26ICBCT
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 107 adet işlem
-
16:23GSDDE
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 427, 588 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 39 kaybederek (% -0.79 ) 2, 190
-
16:22XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 32, 508.00 milyon TL de
-
16:22TUREX
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 718 adet işlem