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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

25.05.2022 19:51
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.803.720

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli toplantısında
MPARK hissesinin pay piyasasındaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, hisse fiyatının istikrarı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlanması, pay sahiplerini koruyarak onlara daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde 1 yıl süre ile pay geri alımı yapılmasına,
2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 20.803.720,00- Türk Lirası nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.803.720,00- adet pay) olarak belirlenmesine,
3) Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032504


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