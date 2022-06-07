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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.06.2022 18:25
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.06.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.803.720
Ödenecek Azami Tutar (TL) 650.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.05.2022 150.000 0,072 34,56 -
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.05.2022 90.000 0,043 36,42 -
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 31.05.2022 50.000 0,024 36,07 -
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.06.2022 45.000 0,022 36,03 -
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.06.2022 50.000 0,024 36 -
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.06.2022 41.000 0,02 36,69 -
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.06.2022 44.000 0,021 36,4 -
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.06.2022 40.000 0,019 35,64 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 07.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 35,40 TL – 36,10 TL (ağırlıklı ortalama 35,64 TL) fiyat aralığından toplam 40.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 07.06.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 510.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,2451'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035478


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