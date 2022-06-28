***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.06.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.803.720Ödenecek Azami Tutar (TL) 650.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.05.2022 150.000 0,072 34,56 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.05.2022 90.000 0,043 36,42 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 31.05.2022 50.000 0,024 36,07 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.06.2022 45.000 0,022 36,03 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.06.2022 50.000 0,024 36 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.06.2022 41.000 0,02 36,69 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.06.2022 44.000 0,021 36,4 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.06.2022 40.000 0,019 35,64 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.06.2022 21.000 0,01 34,83 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.06.2022 32.000 0,015 33,98 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 10.06.2022 40.000 0,019 33,75 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.06.2022 40.000 0,019 33,62 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.06.2022 20.000 0,01 34,03 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 15.06.2022 20.000 0,01 34,69 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.06.2022 20.000 0,01 34,44 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 17.06.2022 20.000 0,01 34,01 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.06.2022 16.957 0,008 33,79 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.06.2022 50.043 0,024 34,11 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.06.2022 60.000 0,029 34,19 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.06.2022 74.000 0,036 33,57 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 24.06.2022 74.772 0,036 33,74 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.06.2022 44.228 0,021 33,52 -B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.06.2022 55.000 0,026 33,55 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 28.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 33,24 TL – 33,82 TL (ağırlıklı ortalama 33,55 TL) fiyat aralığından toplam 55.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 28.06.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.098.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,5278'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039813BIST