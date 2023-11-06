***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2023 15:19
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 208.037.202
Ulaşılacak Sermaye (TL) 624.111.606
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 88.229.127 176.458.254,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 Nâma
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 119.808.075 239.616.150,000 200,00000 B Grubu B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 208.037.202 416.074.404,000 200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 416.074.404
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 03.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 5.740.000.000-TL (beşmilyaryediyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 208.037.202-TL(ikiyüzsekizmilyonotuzyedibinikiyüziki)'lik çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 624.111.606-TL (altıyüzyirmidörtmilyonyüzonbirbinaltıyüzaltı)'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 416.074.404-TL (dörtyüzonaltımilyonyetmişdörtbindörtyüzdört Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214435
BIST