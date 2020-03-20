***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.03.2020 14:01
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Tıp Doktoru Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO "F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Okulları Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanı, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi "
ADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Tıp Doktoru Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu Ortak
BURCU ÖZTÜRK CFO Yönetici CFO
HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Tıp Doktoru Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu Üyesi
RUHSAN GEZGİN Özel Sağlık Sigortaları - Anlaşmalı Kurumlar - Cari İş Geliştirme Koordinatörü Tıp Doktoru Özel Sağlık Sigortaları - Anlaşmalı Kurumlar - Cari İş Geliştirme Koordinatörü BTN Sigorta ve BTN Asistance - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park Evde - Yönetim Kurulu Üyesi BTN Sigorta ve BTN Asistance - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park Evde - Yönetim Kurulu Üyesi
DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yatırımcı İlişkileri Direktörü
JALE GÜNEY İç Denetim Direktörü Yönetici İç Denetim Direktörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Disiplin Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830996
BIST