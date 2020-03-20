GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.03.2020 14:01
GÜNCEL HABERLER



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Tıp Doktoru Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO "F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Okulları Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanı, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi "
ADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Tıp Doktoru Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu Ortak
BURCU ÖZTÜRK CFO Yönetici CFO
HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Tıp Doktoru Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu Üyesi
RUHSAN GEZGİN Özel Sağlık Sigortaları - Anlaşmalı Kurumlar - Cari İş Geliştirme Koordinatörü Tıp Doktoru Özel Sağlık Sigortaları - Anlaşmalı Kurumlar - Cari İş Geliştirme Koordinatörü BTN Sigorta ve BTN Asistance - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park Evde - Yönetim Kurulu Üyesi BTN Sigorta ve BTN Asistance - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park Evde - Yönetim Kurulu Üyesi
DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yatırımcı İlişkileri Direktörü
JALE GÜNEY İç Denetim Direktörü Yönetici İç Denetim Direktörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Disiplin Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830996


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:4985.536
Değişim :  0,40% |  340,56
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 254,10 6.680.816 % 10,00  
DESA 2,20 1.470.565 % 10,00  
ASUZU 7,59 2.208.295 % 10,00  
MRSHL 38,72 653.261 % 10,00  
BURVA 12,65 14.562 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7489 7,7877 % 3,40  
Frank 6,6290 6,6690 % 0,28  
Riyal 1,7346 1,7433 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.495 1.496 23,98  
Altın Gr. 315 315 4,60  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,64 12,67 0,54  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 27,99 27,99 -0,48  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru