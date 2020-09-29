***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Medical Park Ankara:Kent Koop Mah. 1868. Sok., No:15, Batıkent-Yenimahalle Medical Park Antalya: Fener Mah., Tekelioğlu Cad., No:7, Lara Medical Park Batman: Atatürk Bulvarı, No: 141 VM Medical Park Bursa: Fevzi Çakmak Caddesi, Kırcaali Mahallesi, No: 76, Osmangazi Medical Park Çanakkale: Barboros Mah., Troya Cad., Kayrak Kuyu Sok., No:8 Medical Park Elazığ: Olgunlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:5 Medical Park Gaziantep: Mücahitler Mah., 52063 No'lu Sok., No:2, Şehitkamil İAÜ VM Medical Park Florya: Beşyol Mah., Akasya Sok., No: 4, Küçükçekmece/İst. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa: Merkez Mahallesi, Çukurçeşme Cad., No: 57-59, GOP/İst. Medical Park Fatih: İskenderpaşa Mah., Horhor Cad., No:4, Fatih/İst. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe: E5 Üzeri, 23 Nisan Sok., No: 17, Merdivenköy, Kadıköy/İst. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler: Kültür Sok., No:1, E5 Yolu, Bahçelievler Metro Durağı Üstü, Metrobüs Hastaneler Durağı, 34160, Bahçelievler/İst. Medical Park İzmir: Yeni Girne Bulvarı, 1825 Sok., No:12, Karşıyaka VM Medical Park Kocaeli: Ovacık Mahallesi, D-100 Karayolu Üstü, No:34, Symbol AVM Yanı, 41140, Başiskele Medical Park Gebze: Kavak Cad., No: 5, Belediye Yanı, Gebze/Kocaeli Medical Park Tarsus: Öğretmenler Mah., Şehit İsmet Akın Cad., No: 10 Medical Park Ordu: Akyazı Mah., Gaffar Okkan Cad., No: 9 VM Medical Park Samsun: Mimar Sinan Mah., Alparslan Bulvarı, No: 17, Atakum Medical Park Tokat: Yeşilırmak Mah., Vali Zekai Gümüşdiş Cad., No:29 Medical Park Trabzon Karadeniz: İnönü Mahallesi, Yavuz Selim Bulvarı, No:190 Medical Park Trabzon Yıldızlı: Yıldızlı Beldesi, Merkez Mahallesi, Devlet Sahil Yolu Caddesi, No:46, Akçaabat Liv Hospital Ulus: Ahmet Adnan Saygun Cad., Canan Sok., No:5, 34340, Ulus/İst. Liv Hospital Ankara: Bestekâr Sok. No:8, 06680, Kavaklıdere Çankaya Liv Hospital Samsun: Hançerli Mah., 608 Sok., No:2, İlkadım VM Medical Park Pendik: Fevzi Çakmak Mahallesi, D100, Cemal Gürsel Cd. No: 9 Pendik/İst. VM Medical Park Mersin: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 676 Mezitli – Mersin İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir: Aşık Veysel Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No: 1 Esenyurt – İstanbul VM Medical Park Maltepe: Cevizli Bağdat Cad., No: 547, 34846 VM Medical Park Ankara: Kalaba, 06120 Keçiören/Ankara Liv Hospital Gaziantep: Seyrantepe, 27080 Şehitkamil / GaziantepYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı LisanslarıÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ 22.03.2017 02122275555 omur.lok@mlpcare.comTURGUT YILMAZ STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 19.04.2018 02122275555 turgut.yilmaz@mlpcare.comYILDIRIM KAAN KARAKAYALI STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 04.12.2017 02122275555 yildirim.karakayali@mlpcare.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Lightyear Healthcare B.V. 63843629 TRY 30,69Hujori Financieringen B.V. 8286922 TRY 3,98Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Tic.A.Ş. 31943689 TRY 15,35Usta Grubu - Elbaşı Grubu 31129629 TRY 14,96Halka Açık 72833333 TRY 35,01Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHARREM USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 28.12.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Hayır 8.98 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SULLIVAN B.V Seymur Tarı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SANCAK TURİZM NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET A.Ş. HAYDAR SANCAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.02.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Hayır 15.35 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ELINOR B.V Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMERAL KURDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/762320 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/762320 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi - Mütevelli Heyeti Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu ÜyesiADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu OrtakBURCU ÖZTÜRK CFO Üst Düzey Yönetici CFO -HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu ÜyesiSEÇİL BAYDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Koordinatörü PUPA Consulting Montenegro ve PUPA Danışmanlık Türkiye Yönetim Kurulu BaşkanıTİJEN ÇAĞLAN Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü -GÜRKAN CAĞLIOĞLU Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü -DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Direktörü -JALE GÜNEY İç Denetim Direktörü Üst Düzey Yönetici İç Denetim Direktörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Disiplin Kurulu Üyesi -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877203BIST