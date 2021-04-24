***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.04.2021 19:34
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları
ÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS DİREKTÖR YARDIMCISI 22.03.2017 02122275555 omur.lok@mlpcare.com
TURGUT YILMAZ STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 19.04.2018 02122275555 turgut.yilmaz@mlpcare.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO F.O.M. Grup Mimar -
HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu Üyesi
SEÇİL BAYDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Koordinatörü PUPA Consulting Montenegro ve PUPA Danışmanlık Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
TİJEN ÇAĞLAN Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü -
GÜRKAN CAĞLIOĞLU Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü -
DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930773
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4057
En Düşük
8,3007
18:0510,1895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,2053
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1895
En Düşük
9,9642
18:05478,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,99
|Açılış
|: 478,62
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3766
|8,3793
|% 0,89
|
|Euro
|10,1486
|10,1895
|% 2,06
|
|Sterlin
|11,5885
|11,6466
|% 1,11
|
|Frank
|9,1293
|9,1843
|% 1,20
|
|Riyal
|2,2263
|2,2375
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-6,81
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|0,67
|