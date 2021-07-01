***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi - Mütevelli Heyeti Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu ÜyesiADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu OrtakBURCU ÖZTÜRK CFO Üst Düzey Yönetici CFO -HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu ÜyesiTİJEN ÇAĞLAN Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü -GÜRKAN CAĞLIOĞLU Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü -DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Direktörü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945418BIST