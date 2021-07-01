Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2021 13:47



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi - Mütevelli Heyeti Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi
ADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu Ortak
BURCU ÖZTÜRK CFO Üst Düzey Yönetici CFO -
HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu Üyesi
TİJEN ÇAĞLAN Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü -
GÜRKAN CAĞLIOĞLU Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü -
DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Direktörü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945418


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.377
Değişim :  0,28% |  3,89
Açılış :  1.377  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.380 En Düşük
1.368
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,21 163.578.352 % 10,00  
SERVE 16,72 576.731 % 10,00  
EUKYO 6,60 5.995.076 % 10,00  
BIOEN 22,50 130.321.743 % 9,97  
VAKFN 10,70 19.349.930 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6972 8,7004 % 0,58  
Euro 10,2987 10,3037 % 0,12  
Sterlin 11,9648 12,0248 % 0,82  
Frank 9,3954 9,4520 % 0,94  
Riyal 2,3127 2,3242 % 0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 5,98  
Altın Gr. 498 499 4,41  
Cumhuriyet 3.299 3.349 13,00  
Tam 3.283 3.368 21,88  
Yarım 1.587 1.629 10,59  
Çeyrek 796 815 5,29  
Gümüş.Ons 26,38 26,42 0,38  
Gümüş Gr. 7,38 7,38 0,14  
B. Petrol 76,07 76,07 0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru