***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2021 13:47
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi - Mütevelli Heyeti Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi
ADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu Ortak
BURCU ÖZTÜRK CFO Üst Düzey Yönetici CFO -
HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu Üyesi
TİJEN ÇAĞLAN Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü -
GÜRKAN CAĞLIOĞLU Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü -
DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945418
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0131
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,41
|Açılış
|: 498,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6972
|8,7004
|% 0,58
|
|Euro
|10,2987
|10,3037
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9648
|12,0248
|% 0,82
|
|Frank
|9,3954
|9,4520
|% 0,94
|
|Riyal
|2,3127
|2,3242
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,98
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,41
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|0,14
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de