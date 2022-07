***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yüksek İhtisas Üniversitesi Medical Park Ankara Hastanesi:Kent Koop Mah., 1868. Sok., No: 15, Batıkent-Yenimahalle, AnkaraVM Medical Park Ankara Hastanesi:Kalaba, 06120 Keçiören/AnkaraMedical Park Antalya Hastane Kompleksi:Fener Mah. Tekelioğlu Cad., No: 7 Lara, AntalyaAltınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi:Kültür Sok., No: 1, D100 Yolu, Bahçelievler Metro Durağı Üstü, Metrobüs Hastaneler Durağı, 34160 Bahçelievler, İstanbulVM Medical Park Bursa Hastanesi:Fevzi Çakmak Caddesi, Kırcaali Mahallesi, No: 76, Osmangazi, BursaMedical Park Çanakkale Hastanesi:Barbaros Mahallesi, Troya Caddesi, No:10, Merkez, ÇanakkaleMedical Park Elazığ Hastanesi:Olgunlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 5, Merkez, ElazığİAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi:Beşyol Mah., Akasya Sok., No: 4 Küçükçekmece, İstanbulİstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa:Merkez Mahallesi, Çukurçeşme Cad., No: 57-59, Gaziosmanpaşa, İstanbulMedical Park Gebze Hastanesi:Kavak Cad., No: 5, Belediye Yanı, Gebze, KocaeliBahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe:D100 Üzeri Nisan Sok., No: 23 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbulVM Medical Park Kocaeli Hastanesi:Ovacık Mahallesi, D100 Karayolu Üstü, No: 34, Symbol AVM Yanı, 41140 Başiskele, KocaeliVM Medical Park Maltepe Hastanesi:Cevizli Bağdat Cad., No:547, 34846 Maltepe, İstanbulVM Medical Park Mersin Hastanesi:Gazi Mustafa Kemal Bulvarı., No: 676, Mezitli, MersinMedical Park Ordu Hastanesi:Akyazı Mah., Gaffar Okkan Cad., No: 9, Altınordu, OrduVM Medical Park Pendik Hastanesi:Fevzi Çakmak Mahallesi, D100, Cemal Gürsel Cad., No:9, 34899 Pendik, İstanbulVM Medical Park Samsun Hastanesi:Mimar Sinan Mah., Alparslan Bulvarı, No: 17, Atakum, SamsunMedical Park Tokat Hastanesi:Yeşilırmak Mah., Vali Zekai Gümüşdiş Cad., No: 29, TokatMedical Park Karadeniz Hastanesi:İnönü Mahallesi, Yavuz Selim Bulvarı, No: 190, TrabzonMedical Park Yıldızlı Hastanesi:Yıldızlı Beldesi Merkez Mahallesi Devlet Sahil Yolu Cad. No: 46 Akçaabat, TrabzonLiv Hospital Ankara:Bestekâr Sok., No: 8, 06680 Kavaklıdere Çankaya, Ankaraİstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir:Aşık Veysel Mah., Süleyman Demirel Cad., No: 1, Esenyurt, İstanbulLiv Hospital Gaziantep:Seyrantepe, 27080 Şehitkamil/GaziantepLiv Hospital Samsun:Hançerli Mah., 608 Sok., No: 2, İlkadım, SamsunLiv Hospital Ulus:Ahmet Adnan Saygun Cad., Canan Sok., No: 5, 34340 Ulus, Beşiktaş, İstanbulLiv Hospital Vadistanbul:Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok, 34396 Sarıyer, İstanbulLiv Bona Dea Hospital:Mehdi Abbasov Street 2 Baku, 1060Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Meditime Sağlık) Hastane Hizmetleri 86000000 86000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSotte Sağlık Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sotte Sağlık Temizlik Yemek) Hastane Hizmetleri 46000000 46000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MS Sağlık) Hastane Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkÖzel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Samsun Tıp Merkezi) Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBTR Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BTR Sağlık) Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSamsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Samsun Hastanesi) Hastane Hizmetleri 7300000 5840000 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıkMediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Mediplaza) Hastane Hizmetleri 42036257 31527193 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıkMLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (MLP Gaziantep Sağlık) Hastane Hizmetleri 10000000 6000000 TRY 60,00 Bağlı OrtaklıkTemar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş. (Tokat Hastanesi) Hastane Hizmetleri 6000000 3530400 TRY 58,84 Bağlı OrtaklıkMA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MA Group) Hastane Hizmetleri 50000 25500 TRY 51,00 Bağlı OrtaklıkArtımed Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Artımed) Diğer Hizmetler 134000000 134000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkKuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kuzey) Diğer Hizmetler 85800000 85800000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (BTN Sigorta) Diğer Hizmetler 800000 800000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BTN Asistans) Diğer Hizmetler 550000 550000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık21. Yüzyıl Anadolu Vakfı (21.Yüzyıl Anadolu Vakfı) Diğer Hizmetler 0 0 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkEndmed Endüstri Medikal Malzeme Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti. ve Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (Kuzey Hastaneler Birliği ya da KHB) Diğer Hizmetler 5000 4995 TRY 99,90 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040840BIST