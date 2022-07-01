***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 18:31
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yüksek İhtisas Üniversitesi Medical Park Ankara Hastanesi:
Kent Koop Mah., 1868. Sok., No: 15, Batıkent-Yenimahalle, Ankara
VM Medical Park Ankara Hastanesi:
Kalaba, 06120 Keçiören/Ankara
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi:
Fener Mah. Tekelioğlu Cad., No: 7 Lara, Antalya
Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi:
Kültür Sok., No: 1, D100 Yolu, Bahçelievler Metro Durağı Üstü, Metrobüs Hastaneler Durağı, 34160 Bahçelievler, İstanbul
VM Medical Park Bursa Hastanesi:
Fevzi Çakmak Caddesi, Kırcaali Mahallesi, No: 76, Osmangazi, Bursa
Medical Park Çanakkale Hastanesi:
Barbaros Mahallesi, Troya Caddesi, No:10, Merkez, Çanakkale
Medical Park Elazığ Hastanesi:
Olgunlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 5, Merkez, Elazığ
İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi:
Beşyol Mah., Akasya Sok., No: 4 Küçükçekmece, İstanbul
İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa:
Merkez Mahallesi, Çukurçeşme Cad., No: 57-59, Gaziosmanpaşa, İstanbul
Medical Park Gebze Hastanesi:
Kavak Cad., No: 5, Belediye Yanı, Gebze, Kocaeli
Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe:
D100 Üzeri Nisan Sok., No: 23 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbul
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi:
Ovacık Mahallesi, D100 Karayolu Üstü, No: 34, Symbol AVM Yanı, 41140 Başiskele, Kocaeli
VM Medical Park Maltepe Hastanesi:
Cevizli Bağdat Cad., No:547, 34846 Maltepe, İstanbul
VM Medical Park Mersin Hastanesi:
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı., No: 676, Mezitli, Mersin
Medical Park Ordu Hastanesi:
Akyazı Mah., Gaffar Okkan Cad., No: 9, Altınordu, Ordu
VM Medical Park Pendik Hastanesi:
Fevzi Çakmak Mahallesi, D100, Cemal Gürsel Cad., No:9, 34899 Pendik, İstanbul
VM Medical Park Samsun Hastanesi:
Mimar Sinan Mah., Alparslan Bulvarı, No: 17, Atakum, Samsun
Medical Park Tokat Hastanesi:
Yeşilırmak Mah., Vali Zekai Gümüşdiş Cad., No: 29, Tokat
Medical Park Karadeniz Hastanesi:
İnönü Mahallesi, Yavuz Selim Bulvarı, No: 190, Trabzon
Medical Park Yıldızlı Hastanesi:
Yıldızlı Beldesi Merkez Mahallesi Devlet Sahil Yolu Cad. No: 46 Akçaabat, Trabzon
Liv Hospital Ankara:
Bestekâr Sok., No: 8, 06680 Kavaklıdere Çankaya, Ankara
İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir:
Aşık Veysel Mah., Süleyman Demirel Cad., No: 1, Esenyurt, İstanbul
Liv Hospital Gaziantep:
Seyrantepe, 27080 Şehitkamil/Gaziantep
Liv Hospital Samsun:
Hançerli Mah., 608 Sok., No: 2, İlkadım, Samsun
Liv Hospital Ulus:
Ahmet Adnan Saygun Cad., Canan Sok., No: 5, 34340 Ulus, Beşiktaş, İstanbul
Liv Hospital Vadistanbul:
Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok, 34396 Sarıyer, İstanbul
Liv Bona Dea Hospital:
Mehdi Abbasov Street 2 Baku, 1060
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Meditime Sağlık) Hastane Hizmetleri 86000000 86000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sotte Sağlık Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sotte Sağlık Temizlik Yemek) Hastane Hizmetleri 46000000 46000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MS Sağlık) Hastane Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Samsun Tıp Merkezi) Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BTR Sağlık) Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Samsun Hastanesi) Hastane Hizmetleri 7300000 5840000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Mediplaza) Hastane Hizmetleri 42036257 31527193 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık
MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (MLP Gaziantep Sağlık) Hastane Hizmetleri 10000000 6000000 TRY 60,00 Bağlı Ortaklık
Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş. (Tokat Hastanesi) Hastane Hizmetleri 6000000 3530400 TRY 58,84 Bağlı Ortaklık
MA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MA Group) Hastane Hizmetleri 50000 25500 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Artımed Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Artımed) Diğer Hizmetler 134000000 134000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kuzey) Diğer Hizmetler 85800000 85800000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (BTN Sigorta) Diğer Hizmetler 800000 800000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
BTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BTN Asistans) Diğer Hizmetler 550000 550000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
21. Yüzyıl Anadolu Vakfı (21.Yüzyıl Anadolu Vakfı) Diğer Hizmetler 0 0 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Endmed Endüstri Medikal Malzeme Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti. ve Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (Kuzey Hastaneler Birliği ya da KHB) Diğer Hizmetler 5000 4995 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040840
BIST