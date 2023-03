***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 (1148) deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı LisanslarıÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS DİREKTÖRÜ 22.03.2017 02122275555 (1148) omur.lok@mlpcare.comTURGUT YILMAZ STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖR YARDIMCISI 19.04.2018 02122275555 (1148) turgut.yilmaz@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı LisanslarıSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Lightyear Healthcare B.V. 72130551 TRY 34,67Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 31943689 TRY 15,35Usta Grubu - Elbaşı Grubu 31129629 TRY 14,97Halka Açık 72833333 TRY 35,01Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHARREM USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 28.12.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - CEO - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Hayır 8.98 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SULLIVAN B.V Seymur Tarı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SANCAK YATIRIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HAYDAR SANCAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.02.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Hayır 15.35 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ELINOR B.V Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ÜyesiMERAL KURDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015063 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015063 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi