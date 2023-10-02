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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2023 15:16
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 (1148) deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları
ÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS DİREKTÖRÜ 22.03.2017 02122275555 (1148) omur.lok@mlpcare.com
UMUT KATER STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 01.02.2022 02122275555 (1148) umut.kater@mlpcare.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198597


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFYE 19,91 1.733.915.543 % 10,00  
BFREN 6.739,90 22.457.347 % 10,00  
FENER 112,20 782.915.662 % 10,00  
KONYA 5.826,70 59.106.045 % 10,00  
FMIZP 207,90 40.146.974 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,4597 27,4651 % 0,30  
Euro 28,8547 28,8773 % -0,45  
Sterlin 33,1858 33,3523 % -0,34  
Frank 29,7887 29,9681 % -0,02  
Riyal 7,2972 7,3338 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 -17,22  
Altın Gr. 1.617 1.618 -9,97  
Cumhuriyet 11.049 11.216 -74,00  
Tam 10.807 10.939 -149,00  
Yarım 5.420 5.492 -75,00  
Çeyrek 2.702 2.746 -37,00  
Gümüş.Ons 21,26 21,28 -0,91  
Gümüş Gr. 18,75 18,79 -0,76  
B. Petrol 91,14 91,14 -1,06  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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