***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDENİZ CAN YÜCEL STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 03.11.2017 02122275555 (1148) deniz.yucel@mlpcare.com SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı LisanslarıÖMÜR LÖK HAZİNE VE FİNANS DİREKTÖRÜ 22.03.2017 02122275555 (1148) omur.lok@mlpcare.comUMUT KATER STRATEJİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 01.02.2022 02122275555 (1148) umut.kater@mlpcare.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198597BIST