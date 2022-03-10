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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

10.03.2022 21:00
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Kuruluş amacı tüm insanların sağlıklı bir hayat sürmelerine yardımcı olmak olan MLP Care, çeyrek asrı aşan deneyimi,  Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla bir yandan bireysel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaktadır. Bunun yanında da toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sunmak için hizmetlerini gelişen dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillendirerek Türkiye'de sağlık hizmetleri sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.
MLP Care, raporunda çevre, sağlık, sosyal ve yönetişim konularındaki önceliklerini açıkladı ve bu öncelikleri doğrultusunda hayata geçirdiği iyi uygulamalarının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkısını anlattı.
COVID-19 salgını ile mücadele döneminde dijitalleşme ile kaynakların etkin kullanımının yanında misafirleri, çalışanları ve çalışanların aileleri için riskleri en aza indirmeyi hedefleyen MLP Care, raporunda dijital dönüşüm projeleri ile kaynak ve zaman kullanımı açısından daha verimli bir çalışma modeli geliştirdiğine dikkat çekti.
İnsan sağlığını korumak ve iyileştirmek kadar, çevreyi korumayı ve insan faaliyetleri sonucunda çevrede oluşan etkileri iyileştirmeyi de görevi olarak gören MLP Care,  raporunda  dünyanın önündeki en büyük tehditlerden biri olan iklim krizine karşı çevre etkilerini azaltmayı amaçlayan çalışmalarına yer verdi.
Sürdürülebilir bir yaşam adına neler yaptığını paydaşlarına anlatmak için yayınladığı bu raporu hem bir fırsat hem de bir sorumluluk olarak gören MLP Care, Türkiye'de sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk hastane grubu olmanın haklı gururu ile ilham yaratacak projeleri paydaşlarının desteği ile sürdürmeyi hedefliyor.
MLP Care 2020 Sürdürülebilirlik Raporu Şirket'in https://investor.mlpcare.com/ internet sitesinden incelenebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009310


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