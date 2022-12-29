***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSürdürülebilirlik stratejimizi, stratejimiz ile uyumlu hedeflerimizi, çevresel, sosyal, yönetişim alanlarındaki iyi uygulamalarımızı ve 2021 yılı performansımızı anlattığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuz'u yayınladık. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırladığımız raporumuzda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladığımız katkıyı da anlatıyoruz. Rapor, Şirketimiz'in https://investor.mlpcare.com/ internet sitesinden incelenebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091124BIST