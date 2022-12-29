***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
29.12.2022 14:00
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Sürdürülebilirlik stratejimizi, stratejimiz ile uyumlu hedeflerimizi, çevresel, sosyal, yönetişim alanlarındaki iyi uygulamalarımızı ve 2021 yılı performansımızı anlattığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuz'u yayınladık. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırladığımız raporumuzda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladığımız katkıyı da anlatıyoruz. Rapor, Şirketimiz'in https://investor.mlpcare.com/ internet sitesinden incelenebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091124
BIST
14:335.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 92,08
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:3318,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:3319,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0938
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:331.085,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.085,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TERA
|17,71
|939.923
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.864.932
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.077.665
|% 9,96
|
|RYGYO
|14,25
|81.281.796
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,95
|93.219.852
|% -6,64
|
|PLTUR
|16,21
|1.145.769.875
|% -6,62
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,97
|64.774.531
|% -4,52
|
|KOZAL
|582,20
|5.186.484.703
|% -2,43
|
|THYAO
|141,50
|4.070.165.876
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,32
|3.325.879.519
|% 7,65
|
|PETKM
|19,85
|2.749.908.855
|% 4,25
|
|SISE
|42,46
|2.529.914.733
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,41
|2.334.702.163
|% 3,06
|
|YKBNK
|11,93
|1.708.261.626
|% 2,93
|
|PETKM
|19,85
|2.749.908.855
|% 4,25
|
|KRDMD
|18,15
|2.135.227.666
|% 3,42
|
|TSKB
|4,37
|463.396.690
|% 2,58
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7139
|18,7196
|% 0,05
|
|Euro
|19,9215
|19,9504
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,4452
|22,5578
|% 0,11
|
|Frank
|20,1448
|20,2662
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% -0,01
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|8,00
|
|Tam
|7.344
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-0,96
|