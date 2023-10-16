***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
16.10.2023 11:28
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sürdürülebilirlik stratejimizi, stratejimiz ile uyumlu hedeflerimizi, çevresel, sosyal, yönetişim alanlarındaki iyi uygulamalarımızı ve 2022 yılı performansımızı anlattığımız üçüncü Sürdürülebilirlik Raporumuz'u yayınladık. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırladığımız raporumuzda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladığımız katkıyı da anlatıyoruz. Rapor, Şirketimiz'in https://investor.mlpcare.com/ internet sitesinden incelenebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206602
BIST
'
16:377.972
En Düşük
|Değişim
|: -1,74%
|| -141,22
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:3727,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1167
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:3729,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1989
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:371.716,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,77
|Açılış
|: 1.716,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:35
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|120.037.890
|% -9,77
|
|AVGYO
|7,04
|38.704.542
|% -9,51
|
|ESCAR
|182,00
|134.322.628
|% -9,41
|
|HATSN
|65,50
|248.690.875
|% -8,90
|
|THYAO
|223,10
|5.316.717.719
|% 0,41
|
|KOZAL
|27,86
|5.180.337.762
|% 1,90
|
|BRSAN
|911,70
|4.218.899.880
|% -8,22
|
|TUPRS
|141,30
|4.080.453.830
|% -3,55
|
|KOZAA
|71,55
|3.367.948.877
|% 5,07
|
|EKGYO
|7,51
|1.826.444.580
|% -1,70
|
|ZOREN
|6,24
|1.416.977.935
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,86
|5.180.337.762
|% 1,90
|
|QUAGR
|6,36
|1.017.705.748
|% -5,36
|
|ODAS
|12,94
|1.866.448.056
|% -3,43
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8760
|27,8809
|% 0,42
|
|Euro
|29,3920
|29,4044
|% 0,68
|
|Sterlin
|33,8288
|33,9984
|% 0,65
|
|Frank
|30,7715
|30,9569
|% 0,41
|
|Riyal
|7,4101
|7,4473
|% 0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-17,58
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,08
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.587
|11.669
|242,00
|
|Yarım
|5.811
|5.857
|122,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-0,12
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50KAPLM
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 111.70 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 416 adet işlem
-
16:49BIZIM
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 929, 147 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, ASTOR, ASELS
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -83, 39 kaybederek (% -1.18 ) 6, 972
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, POLTK, ACSEL, SNKRN, TMSN, IHYAY, CASA, UNLU, MRSHL, IPEKE