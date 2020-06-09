***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.06.2020 19:38
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan toplantısında
Denetim Komitesi başkanlığına yönetim kurulu üyelerimizden Tayfun Bayazıt'ın üyeliğine ise Meral Kurdaş'ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Tayfun Bayazıt'ın üyeliklerine ise Meral Kurdaş, Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Deniz Can Yücel'in seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Meral Kurdaş'ın, üyeliklerine ise Tayfun Bayazıt ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın seçilmesine karar verilmiştir.
Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen Komite tüzükleri Şirketimizin "http://investor.mlpcare.com/" adresindeki web sitesinde mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850368
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
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|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
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|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6395
|8,6828
|% 0,33
|
|Frank
|7,1379
|7,1809
|% 1,11
|
|Riyal
|1,8071
|1,8162
|% 0,21
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|375
|375
|4,70
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|Cumhuriyet
|2.431
|2.461
|26,10
|
|Tam
|2.502
|2.532
|30,70
|
|Yarım
|1.221
|1.232
|11,20
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,70
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|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
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