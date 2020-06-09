***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan toplantısındaDenetim Komitesi başkanlığına yönetim kurulu üyelerimizden Tayfun Bayazıt'ın üyeliğine ise Meral Kurdaş'ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Tayfun Bayazıt'ın üyeliklerine ise Meral Kurdaş, Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Deniz Can Yücel'in seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Meral Kurdaş'ın, üyeliklerine ise Tayfun Bayazıt ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın seçilmesine karar verilmiştir.Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen Komite tüzükleri Şirketimizin "http://investor.mlpcare.com/" adresindeki web sitesinde mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850368BIST