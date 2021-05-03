***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında1. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi oluşturulmasına,2.Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tüzüğünün oluşturulmasının ve Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tüzüklerinin revizelerinin kabul edilmesine ve Şirket internet sitesinde paydaşların dikkatine sunulmasına,3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak aşağıda belirlenen şekilde üye atamasının gerçekleştirilmesinea) Denetim Komitesi başkanlığına yönetim kurulu üyelerimizden Tayfun Bayazıt'ın üyeliğine ise Meral Kurdaş'ın seçilmesine,b) Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Tayfun Bayazıt'ın üyeliklerine ise Meral Kurdaş, Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Deniz Can Yücel'in seçilmesine,c) Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Meral Kurdaş'ın, üyeliklerine ise Tayfun Bayazıt ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın seçilmesine,d) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Meral Kurdaş'ın, üyeliklerine ise Tayfun Bayazıt ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın seçilmesinekarar verilmiştir.Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "http://investor.mlpcare.com/" adresindeki web sitesinde mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934146BIST