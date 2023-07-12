***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***MPARK******YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [MPARK]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (yediyüzellimilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç belgesi eklidir. Yetkili Organ Karar Tarihi: 21/12/2022 İhraç Tavanı Tutarı: 500,000,000 Para Birimi: TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü: Kira Sertifikası Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı: Yurt İçi SPK Başvuru Tarihi: 26/12/2022 SPK Başvuru Sonucu: ONAY SPK Onay Tarihi: 05/07/2023 İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi: 05/07/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171026BIST