***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2023 17:42
***MPARK******YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (yediyüzellimilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç belgesi eklidir. Yetkili Organ Karar Tarihi: 21/12/2022 İhraç Tavanı Tutarı: 500,000,000 Para Birimi: TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü: Kira Sertifikası Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı: Yurt İçi SPK Başvuru Tarihi: 26/12/2022 SPK Başvuru Sonucu: ONAY SPK Onay Tarihi: 05/07/2023 İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi: 05/07/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171026
BIST
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18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0610
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,3705
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,1269
En Düşük
28,3967
18:051.646,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 24,47
|Açılış
|: 1.646,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.647,85
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1487
|26,1542
|% 0,23
|
|Euro
|29,0969
|29,1048
|% 1,28
|
|Sterlin
|33,8839
|34,0538
|% 0,66
|
|Frank
|30,0166
|30,1974
|% 1,50
|
|Riyal
|6,9496
|6,9845
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|27,24
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|24,46
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.605
|10.824
|164,00
|
|Yarım
|5.303
|5.437
|82,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.718
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|0,85
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731