***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
13.07.2023 09:47
***MPARK******YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (beşyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç belgesi eklidir. Yetkili Organ Karar Tarihi: 21/12/2022 İhraç Tavanı Tutarı: 500,000,000 Para Birimi: TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü: Kira Sertifikası Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı: Yurt İçi SPK Başvuru Tarihi: 26/12/2022 SPK Başvuru Sonucu: ONAY SPK Onay Tarihi: 05/07/2023 İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi: 05/07/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171203
BIST
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11:226.417
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 75,16
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:2226,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0252
|Açılış
|: 80,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 80,1100
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:2229,2206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1566
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:2220,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,12
|Açılış
|: 20,39
|
|Önceki Kapanış
|: 20,27
|
20,41
En Düşük
20,23
BIST En Aktif Hisseler11:20
|MAALT
|489,60
|19.848.027
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.367.461
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.517.559
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.751.367
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.295.979
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|904.935.879
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,95
|14.965.786
|% -6,47
|
|POLTK
|3.569,80
|8.154.218
|% -4,04
|
|ASTOR
|83,70
|2.471.973.284
|% 4,82
|
|THYAO
|213,10
|2.301.130.195
|% 1,04
|
|SISE
|48,34
|2.032.030.587
|% 3,51
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|EUPWR
|137,90
|1.337.980.233
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,52
|981.963.229
|% 1,43
|
|IHLAS
|0,99
|94.610.034
|% -2,94
|
|YKBNK
|13,97
|1.097.150.991
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,77
|1.125.952.070
|% 1,03
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1470
|26,1523
|% 0,10
|
|Euro
|29,2080
|29,2172
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0222
|34,1928
|% 0,59
|
|Frank
|30,1842
|30,3660
|% 0,66
|
|Riyal
|6,9504
|6,9853
|% 0,13
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,32
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.622
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,30
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35RAYSG
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 043 adet işlem
-
11:33DESA
Yüzde 5.91 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 061 adet işlem
-
11:32MARTI
Yüzde 8.36 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 264, 226 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 6, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 32, 832.00 milyon TL de
-
11:31NETAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 745 adet işlem