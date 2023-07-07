***MPARK* *YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 18:00
***MPARK******YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (yediyüzellimilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Yetkili Organ Karar Tarihi: 21/12/2022 İhraç Tavanı Tutarı: 500,000,000 Para Birimi: TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü: Kira Sertifikası Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı: Yurt İçi SPK Başvuru Tarihi: 26/12/2022 SPK Başvuru Sonucu: ONAY SPK Onay Tarihi: 05/07/2023 İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi: 05/07/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167473
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,6286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2047
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.614,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,90
|Açılış
|: 1.614,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0631
|26,0811
|% 0,03
|
|Euro
|28,6177
|28,6286
|% 0,72
|
|Sterlin
|33,3735
|33,5409
|% 0,74
|
|Frank
|29,2213
|29,3973
|% 0,71
|
|Riyal
|6,9264
|6,9611
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|15,83
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,80
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.406
|10.659
|-7,00
|
|Yarım
|5.211
|5.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|1,36
|