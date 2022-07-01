***MPATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MPATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [MPATA]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmekte olan MPATA.F1 gayrimenkul yatırım fonunun bülten adı, fon unvanının değişmesi sebebiyle Pazartesi gününden (04.07.2021) itibaren geçerli olmak üzere "MUKAFAT PORTFOY IKINCI GMYF" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040762BIST