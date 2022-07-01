***MPATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.07.2022 17:54
***MPATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmekte olan MPATA.F1 gayrimenkul yatırım fonunun bülten adı, fon unvanının değişmesi sebebiyle Pazartesi gününden (04.07.2021) itibaren geçerli olmak üzere "MUKAFAT PORTFOY IKINCI GMYF" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040762
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0581
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0961
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,25
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
973,68
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|187,00
|1.359.865.725
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.099.998
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.513.665
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.034.576
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.061.820
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.495.273.779
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.568.841
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.865.725
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.277.577.903
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.128.901.971
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.296.345
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.543.571
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|THYAO
|49,30
|5.495.273.779
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7467
|16,7565
|% 0,35
|
|Euro
|17,4169
|17,4313
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,0453
|20,1458
|% -1,10
|
|Frank
|17,2995
|17,4037
|% -0,63
|
|Riyal
|4,4485
|4,4708
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,60
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.469
|6.576
|-14,00
|
|Yarım
|3.166
|3.216
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,45
|