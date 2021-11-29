***MPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.11.2021 13:44
***MPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [MPD]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 30/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı MPDMükafat Portföy Katılım Aktif Serbest (Döviz) FonMükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980046
BIST
15:191.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1912,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2158
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1914,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2163
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:19735,64
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 22,59
|Açılış
|: 735,64
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KTSKR
|31,24
|47.447.444
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.448.747
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.484.792
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.890.043
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|279.098.662
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,46
|31.472.639
|% -9,18
|
|DERIM
|7,73
|10.739.693
|% -8,19
|
|BJKAS
|5,34
|70.804.534
|% -7,29
|
|THYAO
|17,15
|2.171.641.280
|% 0,94
|
|SASA
|41,44
|1.027.145.312
|% 5,12
|
|ASELS
|21,76
|1.012.430.970
|% 5,22
|
|GARAN
|11,39
|1.008.262.263
|% -0,44
|
|SISE
|12,11
|850.617.876
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,15
|722.501.069
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,25
|386.441.018
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|211.603.977
|% -0,65
|
|THYAO
|17,15
|2.171.641.280
|% 0,94
|
|ADESE
|0,79
|73.413.214
|% 1,28
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5837
|12,5848
|% 1,74
|
|Euro
|14,2045
|14,2253
|% 1,54
|
|Sterlin
|16,9937
|17,0790
|% 3,17
|
|Frank
|13,7525
|13,8354
|% 3,02
|
|Riyal
|3,3915
|3,4085
|% 3,17
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,02
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,27
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.835
|4.958
|179,32
|
|Yarım
|2.337
|2.398
|86,74
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|43,37
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,34
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|3,31
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:32RTALB
Yüzde 8.29 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 589, 458 adet işlem
-
15:31LUKSK
Yüzde 6.37 oranında artışla 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 515 adet işlem
-
15:30FADE
Yüzde 8.19 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 931, 192 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 0.61 ) 1, 926
-
15:28XU100
Endeks 1, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 16, 724.00 milyon TL de