***MPF* *MJB* *MKG* *MMH* *MPK* *MUP* *MJG* *MTS* *NKL* *ONN* *IDL* *MPS* *ASJ* *ESG*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MPF******MJB******MKG******MMH******MPK******MUP******MJG******MTS******NKL******ONN******IDL******MPS******ASJ******ESG*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [MJG, MKG, MMH, MPK, MPF, MTS, MPS, MJB, ASJ, ESG, ONN, IDL, NKL]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından fonların katılma paylarına sahip müşterilerine sunulacak promosyon kampanyasına ilşkin SPK tarafından 01.11.2023 tarihinde E-12233903-305.99-44432 sayısıyla onaylanan Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ve İzin Yazısı ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218496BIST