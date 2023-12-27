***MPF* *MJB* *MKG* *MMH* *MPK* *MUP* *MJG* *MTS* *NKL* *ONN* *IDL* *MPS* *ASJ* *ESG*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2023 18:35
***MPF******MJB******MKG******MMH******MPK******MUP******MJG******MTS******NKL******ONN******IDL******MPS******ASJ******ESG*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [MJG, MKG, MMH, MPK, MPF, MTS, MPS, MJB, ASJ, ESG, ONN, NKL, IDL]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve Ek'teki listede unvanlarına yer verilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından fonların katılma paylarına sahip müşterilerine sunulacak promosyon kampanyasına ilşkin SPK tarafından 01.11.2023 tarihinde E-12233903-305.99-44432 sayısıyla onaylanan Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ve İzin Yazısı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229875
BIST